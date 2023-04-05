Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру 19 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Чотириста шосту добу Запорізький край міцно тримає оборону. На лінії розмежування не вщухає ворожий вогонь.



За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 19 населених пунктів області: Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні.



Пункт пропуску на вільну територію и досі не працює, окупант не дає можливості проводити евакуацію мирного населення із захоплених територій", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого авіаудару по гімназії у Пологівському районі Запорізької області. ФОТОрепортаж