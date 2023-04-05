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Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази

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Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази
Військове керівництво США розуміє стратегію України в Бахмуті та впевнене, що Збройні Сили України мають можливості для переходу на наступну фазу бойових дій.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він зазначив, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації в Бахмуті й розуміє стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.

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"Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м'ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", - сказав представник Пентагону.

Водночас, за його словами, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.

"І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них справді є обладнання, якого вони потребують. І оскільки ми допомагаємо їм виставити нещодавно навчені війська, у них справді є можливості, щоб бути в змозі перейти до наступної фази на полі бою", - заявив представник Міністерства оборони США.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Броня в місті - то дорогі гроби на гусені.
    Є набагато дешевші та ефективніші засоби
    1. Дрони
    2. Тепловізори
    3. РПО
    Якщо наступати з достатньою кількістю цього всього, втрати оборонців перевищуватимуть втрати тих, хто наступає.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Поки що краще сконцентруватись перш за все на знищенні рашистів - зараз перемога - це їх трупи, трупи і ще раз трупи. Не важливо де наші війська, відступають чи наступають - треба лише щоб було якомога більше трупів рашистів. Кожного дня. Стабільно. І в такому разі ми виграємо те що зараз головне для нас - а це час, який працює як на нашу користь, так і проти рашстів. З часом Захід постійно збільшує нашу допомогу - колись навіть летальну зброю не давав, а зараз вся Єпропа працює на повну потужність, виготовляючи для нас ********** і ************ все не обмежиться. Буде новий пакет військової допомоги, ******* зброя, помножена на героїзм наших воїнів - настане настане наступна фаза - все відвоюємо, що втратили. Зазнаючи страшених втрат ворог може хоч і досить довго завалювати нас м'ясом, але рано чи пізно забуксує у м'ясі та кістках - хоч на кілька тижнів, хоч на місяці - а буває і на всі вісім років - і це дає нам час посилити наш захист і в кінці-кінців він таки захлинеться в кровяці - це обов'язково колись настане.
  • Великая Исландия 86ad0f74
    ты свинорыл забыл дописать что вы захватили туалет бабы Мани...
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