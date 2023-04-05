НАТО поки що не має планів щодо розгортання бойової групи у Фінляндії, - Bloomberg

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу тепер може враховувати країну у своїх військових планах, які описують, як захистити членів блоку від нападу. Але з огляду на широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки що, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це зі слів знайомих із ситуацією офіційних осіб повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з повідомленням, НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії - а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Наразі немає планів щодо розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії, заявив офіційний представник Альянсу, додавши, що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопоставлений чиновник США також сказав, що американці не очікували побачити бойову групу у Фінляндії і що країна не надавала такого запиту.

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