Командир Вітусевич, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, постане перед судом, - ДБР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. "Виховна бесіда" потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет", - нагадали у Бюро.
15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.
Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, командир взводу Віктор Вітусевич ногами відлупцював солдата-строковика в казармі на Житомирщині. Відео потрапило до інтернету, офіцера відсторонили, тепер він вибачається.
13 березня стало відомо, що ДБР вивчає факт побиття.