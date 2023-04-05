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Макрон та Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в України

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Макрон та Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в України
Лідер Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден провели телефонну розмову перед візитом Макрона до Пекіна. Сторони домовилися залучити Китай для прискорення закінчення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили у Єлисейському палаці.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні", - зазначає видання.

У Єлисеському палаці сказали, що Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

Макрон перебуває з візитом у Китаї. Голова Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс на двосторонні відносини, повідомило раніше китайське МЗС.

Читайте: Зеленський і Макрон провели телефонну розмову та обговорили оборонну взаємодію між країнами

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Топ коментарі

  • Kord D
    Воно звісно не погано, але..., китайозо сплять і бачать послаблення США та Європи, тому їх бачення миру не для нас з вами. Куди не глянь все китайозо і китайське... Sony, Volvo та інші made in china...
  • Птн Пнх 76a150e3
    Залучить, чи не залучить, головне, що Китай побачить об'єднаний світ навкоголо України, який виступить і проти нього, якщо він буде протистояти Цивілізованому світу, а з ним він у зовсім іншій ваговій категорії.
  • Деніс Войцеховський
    Русня дохне, Китай профіт отримує.
    Маладєц, вовочка-многоходовочка.
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