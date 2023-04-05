Обвинувачення проти Трампа: він підкупив швейцара, модель Playboy та порнозірку

Стали відомі деталі обвинувачення, яке прокуратура Мангеттена висунула проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Документ з повним текстом обвинувачень опублікований на сайті Офісу окружного прокурора Мангеттена, повідомляє Цензор.НЕТ.

Справа стосується подання неправдивих документів. В США це вважають злочином невеликої тяжкості. Можливе покарання - від умовного терміну до позбавлення волі на термін до чотирьох років.

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За версією обвинувачення, Трамп приховував інформацію, яка могла б зашкодити йому під час виборів 2016 року. Він використовував популярну в шоу-бізнесі схему: викупав права на інформацію, щоб її не оприлюднили. А потім приховував це, вносячи в ділову документацію неправдиві записи.

Обвинувачення вказує на три епізоди, коли було використано цю схему:

Компанія American Media Inc. заплатила $30 000 колишньому швейцару в Башті Трампа, який стверджував, що має інформацію про позашлюбну дитину Трампа;

ця ж компанія заплатила $150 000 моделі Playboy Карен Магдугал, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом;

спеціальний радник з Trump Organization Майкл Коен переказав $130 000 адвокату порноакторки Стормі Деніелс за те, щоб та не розповідала про сексуальний зв’язок з Трампом.

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Прокурори твердять, що потім Трамп відшкодував Коену збитки, вказавши виплату як юридичні витрати. Таких витрат не було - тож фальсифікацію документів трактують як шахрайство. Загалом у ділових документах Нью-Йорка було зроблено 34 фальшиві записи.

Головним свідком обвинувачення є Коен. Він визнав себе винним у скоєнні федеральних злочинів і відсидів понад рік у в'язниці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням, після чого був звільнений з-під арешту та повернувся з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в справі Трампа заплановане на 4 грудня 2024 року.