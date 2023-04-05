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Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування

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Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування
Міський голова Тернополя Сергій Надал, на якого НАЗК склало протокол за виписування собі максимальних премій, відкидає звинувачення та погрожує судом.

Свою позицію він озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності.

"Схожі "адміністративні протоколи з конфлікту інтересів" нещодавно отримали інші голови місцевих рад Західної України.

Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп", - написав він.

Читайте: Мер Тернополя Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії, розмір яких міг сягати 250% від окладу. НАЗК склало протокол

Надал не вказав, кому може бути вигідний такий тиск. Та пообіцяв "розбиратись в судовому порядку". А також перерахував суми, які працівникии міськради витратили на авто, дрони та старлінки для бійців ЗСУ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. За його даними, мер Тернополя протягом 2021 та 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    "Ета палітічєскіє прєслєдованія..." Чули.
  • A Z c713daa2
    Наклеп?
    Це дуже легко перевірити компетентним органам.

    Виписування собі премій та надбавок - улюблена справа наших чиновників різного рівня.
  • Victor Frey a502d342
    не здивувався навіть. Коли міністр оборони каже що мені мій президент так сказав - то що говорити про містечкових крадіїв????
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