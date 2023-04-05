Мер Тернополя Надал про звинувачення у завищених преміях: Це наклеп і тиск на місцеве самоврядування
Свою позицію він озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Надал твердить, що інформація від НАЗК є неправдивою та не відповідає дійсності.
"Схожі "адміністративні протоколи з конфлікту інтересів" нещодавно отримали інші голови місцевих рад Західної України.
Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп", - написав він.
Надал не вказав, кому може бути вигідний такий тиск. Та пообіцяв "розбиратись в судовому порядку". А також перерахував суми, які працівникии міськради витратили на авто, дрони та старлінки для бійців ЗСУ.
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. За його даними, мер Тернополя протягом 2021 та 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.