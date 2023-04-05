Жителі Харкова повинні мати запас води, - мер Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов закликав містян зробити запаси питної й технічної води попри те, що зараз водопостачання подається безперебійно.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується водопостачання, зараз у нас є стале водопостачання. Ми подаємо воду в усі домівки харків'ян, але ми повинні розуміти, що можуть бути "прильоти", можуть бути знеструмлення. Тому ми зверталися до людей, щоб був певний запас води: питної чи технічної", - зазначив він.

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Водночас мер Харкова підкреслив, що зараз водопостачання стале.

"Ситуація стабільна, контрольована, але все ж рекомендуємо, щоб певний запас води, особливо питної, був у містян", - додав Терехов.

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"Харківводоканал" зазначає, що раптові ворожі ракетні удари продовжують завдавати колосальних збитків критичній міській інфраструктурі та, зокрема, енергетичній системі. У зв'язку з цим часто призупиняється робота насосних водопровідних станцій і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється на зниженому тиску.

"Водночас і харків’яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.