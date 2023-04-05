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ВР найближчими тижнями не розглядатиме законопроєкт про відновлення декларування, - Корнієнко

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ВР найближчими тижнями не розглядатиме законопроєкт про відновлення декларування, - Корнієнко
Законопроєкту про відновлення декларування в найближчі тижні не буде на розгляді Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційної програми НАЗК.

"Треба опитати керівників всіх фракцій щодо настроїв. В найближчі тижні цього питання в порядку денному нема", - сказав Корнієнко.

"Декларування було зупинене на початку війни…, коли ми не знали, як це буде. Зараз ми розуміємо, що можливість декларування є і люди декларуються", - зазначив віцеспікер.

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Водночас він не став коментувати, що депутати ставлять умовою свого голосування за повернення декларацій, що реєстр лишиться закритим для журналістів.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    при чем здесь фракции, небритый уродец, если у вас моноб..ядство, то бишь монобольшинство.
  • Юрій Сластьон
    Та у вас, гівюки, завжди то канікули, то так ніколи.
  • Вадим Гаврильчик aa857c7a
    Дивіться падли… щоб не було з вами як з московськими попами !
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