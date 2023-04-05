Новини • Війна

Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони

12 38433
Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони
Російські загарбники застосовують інформаційні інструменти, щоб демотивувати українських захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - зазначила вона.

За словами Маляр, росіяни використовують інформаційно два інструменти:

- повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;
- повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту.

Таким чином, пояснила заступниця міністра оборони, ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

"Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - підсумувала вона.

Також дивіться: П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    психологічний вплив на ЗСУ робить ВР
    зняттям доплат,
    законопроектом Безуглої про розстріл
    законом 8271 про відповідальність простого воїна
    законопроектом про позбавлення пільг
    відсутністтю закону про мобілізацію
    відсутністтю закону про відповідальність ТЦК та ВЛК на військовий час
    закону для тих хто вкрав та продав волонтерку
    відміна декларацій можновладцям
    і тотальна безкарність влади..
    ОСЬ ЩО ДЕМОРАЛІЗУВАЛО ВІЙСЬКОВИХ!!!!
  • Андрей Емельянов 5c51d2f6
    На 73%
  • Прощай немытая раССея
    Як це може вплинути на командування ЗСУ?... Маляр хоче сказати, що Залужний отримує інформацію виключно з соцмереж?...

    На кого розраховані такі заяви?...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини