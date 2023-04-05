Україні потрібні гарантії безпеки навіть після перемоги, оскільки її сусідом залишатиметься агресивна країна, - глава МЗС Канади Жолі

Для союзників по НАТО буде важливим продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, але також після її перемоги у цій війні, оскільки країна-агресор залишатиметься сусідом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в середу у Брюсселі перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі.

"Вчора ми зустрілися з нашим другом, міністром Кулебою. Важливо, що ми продовжуємо підтримувати Україну, а також продовжуватимемо підтримувати Україну навіть після її перемоги. Важливо, щоб держави запропонували заходи довгострокової безпеки та гарантій для України, тому що навіть після перемоги вона залишатиметься сусідом дуже агресивної країни. І це була частина моєї декларації вчора, це саме те, що Канада представила на стіл (переговорів)", - зазначила Жолі.

Вона висловила сподівання на плідну дискусію, що відбудеться сьогодні з "партнерами та друзями Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки Канада дуже зацікавлена в цьому регіоні та у його стабільності".

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Канада пропозицію генерального секретаря НАТО щодо збільшення мінімальних витрат на оборону до двох відсотків від ВВП, вона зауважила, що Канада вже перевищила такий показник фінансування.

"Ми інвестували додатково (в оборону) 50 мільярдів доларів, закупили 88 літаків F-35. Ми продовжуємо перегляд нашої оборонної політики і будемо робити більше інвестицій", - зазначила Жолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба озброювати Україну, а не говорити про мир, - глава МЗС Канади Жолі