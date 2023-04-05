Коли Україна переможе, ви побачите, що зброї було надано достатньо, - представник НАТО
Про це на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО заявив високий представник Альянсу, який побажав залишитись анонімним, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
На запитання про забезпечення України необхідним озброєнням для перемоги він відповів так:
"Люди завжди хотітимуть більше зброї і її швидших поставок. Я думаю, що коли ви [Україна] здобудете перемогу, ми озирнемося назад і скажемо, що, очевидно, цього [озброєння, наданого партнерами] було достатньо. Але завжди вимагатимуть більше".
Представник Альянсу також висловив впевненість, що навчання для військових і озброєння, якими сьогодні забезпечили Україну, є "правильними".
"Існують різні види озброєнь, які просять [представники України], і щодо яких союзники та інші країни приймають рішення. Найважливіше розуміти, що є зобов’язання робити все, що потрібно стільки часу, скільки буде потрібно для підтримки України і забезпечення її перемоги. І я впевнений, що саме це відбувається і саме це буде відбуватися надалі", - додав він.