Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко

Партії, діяльність яких заборонена в Україні, вже не подадуть свої декларації за попередні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційноїпрограми НАЗК.

"На жаль, їхні звіти за 2020-2021 ми вже не побачимо. Зокрема, і ОПЗЖ", - зазначив Корнієнко.

Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" – єдина партія, яка здає звіти.

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"Наскільки я знаю, ми вже здали за 2020 і 2021 рік", - зазначив він.

Корнієнко також додав, що в партій є певний конфлікт інтересів із цим питанням.