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Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко

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Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко
Партії, діяльність яких заборонена в Україні, вже не подадуть свої декларації за попередні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційноїпрограми НАЗК.

"На жаль, їхні звіти за 2020-2021 ми вже не побачимо. Зокрема, і ОПЗЖ", - зазначив Корнієнко.

Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" – єдина партія, яка здає звіти.

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"Наскільки я знаю, ми вже здали за 2020 і 2021 рік", - зазначив він.

Корнієнко також додав, що в партій є певний конфлікт інтересів із цим питанням.

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov a510eb23
    до сріки ваші декларації, всі депутати-зброд аферистів і пдорасів.
  • CrossFirenko
    Так. Хоч чимось відплатять за голосування. І от те, що він пояснив, про "Слуг" це брехня. Не просто не подають, а якраз "слуги" і ввели. Пояснивши, що це страшна державна і воєнна таємниця.
  • Алекс Скела
    Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол
    Мертвый негр не идет играть в баскетбол (с)
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