"Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Так званий нейтралітет не є тим, що відповідало б ролі Китаю в цій ситуації", - сказала Бербок.
Вона зауважила, що КНР має "особливі зобов’язання" як член РБ ООН, а також нагадала, що Пекін ще в 2013 році пообіцяв Україні підтримку її безпеки. (5 грудня 2013 року в Пекіні було підписано Спільну декларацію про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства між КНР і Україною, а також Договір про дружбу та співробітництва між двома державами – ред).
Що стосується партнерів і союзників у Європі, то вони вже чітко дали зрозуміти, за словами німецького дипломата, що мають провести "деризикування", тобто зменшити свої односторонні залежності, а відтак ризики, та подбати про спільну безпеку.
Бербок наголосила на важливості співробітництва заради миру з усіма регіонами. Тим важливіша участь у зустрічі представників країн АТР.
Що стосується власне НАТО, то глава МЗС ФРН бачить першочерговим завданням створення насправді дієвої захисної "парасольки" Альянсу. Для цього потрібний "справедливий" розподіл навантаження, у тому числі фінансового, а також добра сумісність.
"Агресивна війни росії проти України хоча й показала, що ми – єдиний оборонний Альянс, але й те, що наші збройні сили не завжди між собою добре злагоджені. Це треба змінити та гармонізувати", - сказала Бербок і назвала це одним з найбільших викликів.
Збільшення оборонних бюджетів – лише одне із завдань, друге та не менш важливе – це їх ефективне застосування, вважає вона.