Росіяни на Запоріжжі розселили поранених загарбників у будинку лікарні, там також перебувають цивільні похилого віку, - Федоров
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти Запорізької області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську орки заселилися в 3-поверховий будинок лікарні:
- у підвалі розмістили своїх 300-х;
- поки що вцілілі росвійськові живуть у палатах на 1 та 3 поверхах;
- а на 2 поверсі на постійній основі перебувають самотні цивільні люди похилого віку", - розповів він.
Федоров заявив, що за інформацією місцевих самі росвійськові панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
"Багато хто готовий скласти зброю, проте окупанти лякають "своїх" же панікерів у дусі тоталітарного "ни шагу назад". Навколо Молочанська нібито виставили так звані загороджувальні загони, тож всіх, хто бігтиме, розстріляють", - додав мер Мелітополя.