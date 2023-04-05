Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць. ФОТО
Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрону та підривача, всі складові якої вкручуються вже на позиціях, що потребує від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності", - розповів гендиректор компанії Владислав Бельбас.
60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" прийнятий на озброєння в кінці 2018 року. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.
"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, частина виробничих потужностей підприємства було втрачено, частина потрапила в окупацію. На даний момент "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску таких потрібних для Сил оброни боєприпасів", - запевнив Бельбас.