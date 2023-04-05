Новини • Війна

Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць. ФОТО

17 92347
"Українська бронетехніка" виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Збройним силам вже поставили понад 100 тис. одиниць.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрону та підривача, всі складові якої вкручуються вже на позиціях, що потребує від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності", - розповів гендиректор компанії Владислав Бельбас.

Дивіться: У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж

60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" прийнятий на озброєння в кінці 2018 року. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.

"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, частина виробничих потужностей підприємства було втрачено, частина потрапила в окупацію. На даний момент "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску таких потрібних для Сил оброни боєприпасів", - запевнив Бельбас.

Також читайте: Коли Україна переможе, ви побачите, що зброї було надано достатньо, - представник НАТО

Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 01
Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 02
Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    З того, що пишуть та кажуть солдати з фронту, саме таких малих мінометів, автоматичних гранатометів та інших "дрібничок" нашим не вистачає в окопах.
  • 5 копійок
    Ага, щаззз. Вава трупом ляже але цього не допустить, бо то програма Пороха з яким він воює і досі.
  • Алекс Мышкевич
    оце гарно !
    молодці!
    проти мьясних атак рашистів саме потрібні дрон-міномет

    ще б мінометів в достатній кількості
    KBA-118 mortarТип, міномет. Походження, Україна. На озброєнні, 2015 ("Барига смародьоріл") - нині.
    вага - 12,5 кг
    ефективна дальність - 1,5 км

    The Special Forces of Ukraine shoots 60-mm mortars at the KBA-118 mortar
    https://www.youtube.com/watch?v=irfF-aLPSJM
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини