Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць. ФОТО

"Українська бронетехніка" виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Збройним силам вже поставили понад 100 тис. одиниць.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрону та підривача, всі складові якої вкручуються вже на позиціях, що потребує від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності", - розповів гендиректор компанії Владислав Бельбас.

Дивіться: У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж

60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" прийнятий на озброєння в кінці 2018 року. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.

"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, частина виробничих потужностей підприємства було втрачено, частина потрапила в окупацію. На даний момент "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску таких потрібних для Сил оброни боєприпасів", - запевнив Бельбас.

Також читайте: Коли Україна переможе, ви побачите, що зброї було надано достатньо, - представник НАТО





