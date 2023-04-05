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8 квітня завершуємо опалювальний сезон у Києві, - Кличко

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8 квітня завершуємо опалювальний сезон у Києві, - Кличко
З огляду на погодні умови міська рада Києва вирішила завершити опалювальний сезон 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зауважив, що відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер столиці.

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Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

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Топ коментарі

  • Максим Пиховшек
    Давно пора а то тепло на улице а они батареи шпарят шоб население баблосы платили....
  • Сергей Сергей b6462634
    Ну +4 - не так вже й тепло. Тим більш люди літнього віку мерзнуть, як правило і вікна у багатьох не металопластикові.
  • Tierre
    Я батареи уже 1,5 месяца как отключил. Но, правда, конечно дом греется от магистральных труб, потому и не холодно.
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