8 квітня завершуємо опалювальний сезон у Києві, - Кличко

З огляду на погодні умови міська рада Києва вирішила завершити опалювальний сезон 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зауважив, що відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер столиці.

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Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.