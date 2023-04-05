Китай не підтримує РФ у війні проти України, заява про "безмежну дружбу" - це риторичний прийом, - посол КНР в ЄС Фу Цун

Заява про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном не більш ніж риторичний прийом.

Про це заявив посол Китаю у Європейському союзі Фу Цун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

Видання зазначає, що всього за три тижні до того, як Росія вторглася в Україну, Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили "безмежність" дружби між їхніми країнами. Але Фу Цун сказав, що Китай не на стороні Росії у війні, і що деякі люди "навмисно неправильно тлумачать це, тому що існує так звана "безмежна" дружба чи відносини".

"Без обмежень" - це не що інше, як риторика", - сказав він.

Фу Цун зазначив, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, зокрема Крим і Донбас.

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