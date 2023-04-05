Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров
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Від час вибухів 3 квітня один з і зрадників України Максим Зубарєв втратив руку та ногу.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – надто пекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - сказав він.
Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі вибухнула автівка, постраждав так званий "глава" Якимівської адміністрації зрадник Зубарєв.