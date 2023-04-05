Митрополита Павла вперше допитали як підозрюваного, - УПЦ МП
Про це повідомили на сайті монастиря УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокат митрополита Микита Чекмен каже, що Павло надав всі показання, які цікавили слідство.
Захисник подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
"З незрозумілих причин це клопотання досі не задоволено. Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.