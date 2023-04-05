У магазинах Луганщини продають іранські товари, - Центр національного спротиву

У магазинах тимчасово захоплених районів Луганщини продають іранські товари.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, в магазинах Білокуракине з’явилися кисломолочна продукція іранського виробника Sabah industrial group, що свідчить про чергове зближення Ірану та країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ЦНС нагадали, що до деокупації Херсону на полицях місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Так Іран допомагає покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї.

"Зауважимо, торговельна ізоляція Росії - це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їхнього обходу", - додали в ЦНС.

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