Міністр сільського господарства Польщі Ковальчик подав у відставку через кризу з українським зерном
Про відставку Ковальчик заявив на пресконференції в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку", - сказав Ковальчик.
Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади "Право і справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.
Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом морем. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається.
Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників, відзначають польські ЗМІ.
У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса - депутата від "Права і справедливості", який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.