Національна школа суддів готує суддів з розгляду справ про воєнні злочини

Щоб забезпечити притягнення до відповідальності росіян, які продовжують щодня порушувати норми міжнародного гуманітарного права та права людини в Україні, Національна школа суддів (НШСУ) готує суддів для забезпечення ефективного правосуддя в Україні у справах про воєнні злочини.

Про це ректор НШСУ Микола Оніщук повідомив в інтерв’ю виданню Femida.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що наразі в Україні агресором скоєні десятки тисяч воєнних злочинів, по яких необхідно забезпечити притягнення винних до відповідальності та захистити потерпілих. Водночас, країна стикається з браком суддів як у місцевих загальних судах, так і в кримінальних палатах апеляційних судів.

"Тож на порядку денному - якомога швидше поповнення суддівських кадрів, активне навчання суддів по тематиці воєнних злочинів. Актуальним є також запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ про воєнні злочини, для чого НШСУ готує відповідні пропозиції", - зазначив Микола Оніщук.

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Він додав, що вирішити це питання допомагають міжнародні партнери України. У співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими проєктами міжнародної технічної допомоги впроваджується комплексний план, спрямований на покращення рівня професійної компетентності суддів при розгляді справи про воєнні злочини.

В його основі - низка заходів, зокрема, підготовка модельних судових рішень (рекомендацій) з основних категорій воєнних злочинів, розробка допоміжних методичних матеріалів; проведення вебінарів, практикумів для суддів з актуальних питань воєнного права. Крім цього, передбачається створити систему індивідуального консультування суддів, до яких надійшли відповідні провадження.

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Це буде здійснюватися в межах утвореної НШСУ консультативної групи "Consulting-24 Group" з числа провідних фахівців у сфері міжнародного кримінального права, як національних, так і міжнародних.

"Завдяки тому, що Україна має статус спостерігача у Мережі суддівської освіти Європейського Союзу, до підготовки українських суддів також долучилися суддівські школи Болгарії, Франції, Нідерландів та Італії", - зазначив ректор.

Микола Оніщук також зауважив, що НШСУ співпрацює з понад 30 програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги у сфері судочинства, які реалізують США, Європейський Союз, Рада Європи, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, уряди Нідерландів, Великої Британії, інших країн.

"Проєкти міжнародної технічної допомоги жваво реагують на навчальні потреби НШСУ, намагаючись акумулювати і передати для вивчення міжнародний досвід щодо роботи міжнародних кримінальних судів і трибуналів з розгляду справ про воєнні злочини, злочини проти людства", - сказав він.

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Прикладом такої ефективної співпраці, за словами ректора НШСУ, є підготовка 104 українських суддів з питань міжнародного кримінального права британським проєктом "Адвокати за міжнародний розвиток". До нього були залучені судді, які вже мають досвід відправлення правосуддя в міжнародних кримінальних судах і трибуналах.

"Також в рамках проєкту "Project Expedite Justice" в квітні відбудеться офлайн навчання групи українських суддів з питань відшкодування шкоди, заподіяної воєнними злочинами", - додав Микола Оніщук.

Ректор НШСУ вважає за необхідне запровадити спеціалізацію суддів з розгляду справ про воєнні злочини. Він переконаний, що це дозволить сконцентрувати освітні зусилля установи та підвищити ефективність правосуддя по цій складній категорії справ.