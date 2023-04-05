Новини • Агресія Росії проти України, Війна

РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили

7 59823
РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили
Росія використала свій стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по Україні, але продовжує поповнювати запаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас (Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні) далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях.

Найбільшу кількість ракет (близько 800) противник використав саме для ударів по нашій інфраструктурі, пально-енергетичному сектору України.

Таким чином, маючи ще деякий запас, вони далі накопичуватимуть (ракети. - Ред.). Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали "на трансформатори будки".

За словами Ігната, у такий спосіб росіяни шукають нові методи завдання ударів: окрім реактивної артилерії використовуються С-300 (зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах. - Ред.) та авіаційні бомби.

Також читайте: Керовані авіабомби РФ летять на десятки кілометрів, їх застосовують до 20 одиниць на добу, - Повітряні сили

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Виконував оманський договорняк. Шо тут гадати?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    свіжина:
    ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2-3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новоселовку, сообщает dialog.ua.

    Об этом также пишет российский телеграм-канал «Воля», ссылаясь на информацию собственных источников.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ну то добре, якщо це так. Настав час використовувати наші ракети "Нептун", "Грім 2", "вільха М", чи Верховний головнокомандувач їх не робив? А якщо не робив, то чому?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини