РФ використала стратегічний запас далекобійних ракет для ударів по українській інфраструктурі, - Повітряні сили

Росія використала свій стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по Україні, але продовжує поповнювати запаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас (Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні) далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях.

Найбільшу кількість ракет (близько 800) противник використав саме для ударів по нашій інфраструктурі, пально-енергетичному сектору України.

Таким чином, маючи ще деякий запас, вони далі накопичуватимуть (ракети. - Ред.). Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали "на трансформатори будки".

За словами Ігната, у такий спосіб росіяни шукають нові методи завдання ударів: окрім реактивної артилерії використовуються С-300 (зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах. - Ред.) та авіаційні бомби.

Також читайте: Керовані авіабомби РФ летять на десятки кілометрів, їх застосовують до 20 одиниць на добу, - Повітряні сили