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ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки, - ISW

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ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки, - ISW
Захисники України провели успішну контратаку біля Авдіївка на Донеччині, просунувшись впритул до населеного пункту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту", - повідомили в Інституті.

При цьому в ISW зазначили, що наразі незрозуміло, чи то українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.

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Також аналітики твердять, що окупанти 4 кквітня не проводили на заході Донеччини жодних підтверджених наземних атак.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Капітан ЗСУ Валерій Прозапас (воює якраз під Авдіївкою) прямо зараз, в ефірі телеканалу Еспресо стверджує, що це навіть не контратака, а просто переміщення лінії фронту туди-сюди в умовах позиційних боїв; короче "відновили втрачені напередодні позиції".
  • shokolad
    Бережи вас Господь, Герої наші !!!
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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