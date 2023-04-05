Частина освітньої документації до нового навчального року буде доступна онлайн, - Федоров
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", — зазначив він.
За словами Федорова, електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії: наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватись електронно, за електронною заявкою.
Передбачається також, що перехід на онлайн полегшить життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.
"Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних пов‘язані із тим, що я сказав буде вирішено", — додав міністр.