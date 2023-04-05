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ФСБ РФ замовила звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова, - ДБР

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ФСБ РФ замовила звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова, - ДБР
У звільненні з посади заступника глави СБУ Руслана Баранецького зіграла свою роль ФСБ РФ. Натомість там лобіювали призначення Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДБР.

З оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ.

За даними ДБР, сам Кулініч співпрацював із ФСБ РФ. Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

Так, у розмові Сівкович запитував: "А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч відповів: "Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов - ред.).

Так, на посаду першого заступника глави СБУ замість Руслана Баранецького лобіювали Наумова. 

"Ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)", - сказав на записах Сівкович. Він наполягав, щоб Наумова призначили першим заступником глави СБУ.

Також читайте: Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у шахрайстві, - ДБР

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Топ коментарі

  • Константин 941a3274
    І хто ж його призначав?
    є 3 людини у державі, здатні це зробити: зеленський/голова сбу/президент єрмак
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    "який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович"
    Ну і ким же є слуга хрін знає якого народу гетьманцев, який був помічником цього сівковича?
  • sasha kozakova
    Сівкович лобіював і ніхто не здогадався що наумов це ворог Украіни?
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