Російська пропаганда - вірус, що давно живе в свідомості мільйонів. Щоб її перемогти, необхідно працювати всім світом, - засновник Інституту когнітивного моделювання Березенко

За останні роки соціальні медіа змінили споживання інформації, а інфлюенсери стали одним з її ключових джерел. У контексті подій, що відбуваються в Європі, та повномасштабного російського вторгнення лідери думок можуть стати інструментом у протидії загрозам демократії на кшталт дезінформації, зовнішніх втручань та цифрового авторитаризму.

Про це йшлося на онлайн-дискусії "Influencing democracy? Role of the influencers in countering authoritarianism", що відбулася за участі представників української компанії "Інститут когнітивного моделювання" за підтримки регіонального європейського офісу IFES у Празі та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інформує Цензор.НЕТ.

Водночас необхідно памʼятати, що російська пропаганда використовує прості та дешеві методи в боротьбі за свідомість європейців. На цьому під час онлайн-дискусії наголосив Віктор Березенко, засновник Інституту когнітивного моделювання.

"Будь-яка ворожа пропаганда націлена на емоції та апелює до довіри. Для цього зазвичай достатньо найпростіших і найдешевших інструментів. Але вони дієві, й у цьому полягає основний виклик. На жаль, досі не існує простих рішень відключення пропаганди, бо вона як вірус, що давно живе у свідомості мільйонів. Щоб її "знеструмити", послабити та перемогти, необхідно працювати системно, всім цивілізованим світом", - зауважив Березенко.

У заході також взяли участь директор регіонального європейського офісу IFES Магнус Оман, доктор філософії та експертка зі стратегічних комунікацій Празького університету Деніса Хейлова, менеджер програми IFES "Європа та Євразія" Дарія Азар’єв-Норт та проджект-менеджер Інституту когнітивного моделювання Інна Мірошниченко.

Інститут когнітивного моделювання - науково-дослідна компанія, яка займається соціальними технологіями та надає послуги у сфері соціальних комунікацій. З початку повномасштабного вторгнення Інститут долучився до боротьби на інформаційному полі, трансформувавши телеграм- і вайбер-спільноти "Коронавірус_інфо", створені 3 роки тому для протидії пандемії коронавірусу, в інформаційні канали оперативного інформування українців про ситуацію в країні "Ukraine NOW" та "Країна_інфо". Також компанія разом із міжнародними партнерами працює в напрямі контрпропаганди та боротьби з російською дезінформацією.