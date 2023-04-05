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Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда

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Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда
Також Польща має намір найближчим часом передати Збройним силам України ще 6 літаків МіГ-29.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Також він заявив, що Варшава готова передати Києву ще шість літаків.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.

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Топ коментарі

  • Amber
    Щиро дякуємо полякам за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
  • Іван Динисюк
    О. Щось в лісі здохло. А я вже думав що крім перших 4, решту доведеться чекати до кінця року. Якщо буде 14 польських, 13 словацьких і ще 12 македонських вертольотів, то це вже дуже навіть не погано. А США тим часом ракет і *********** підкинули.
    Фінляндія вже в НАТО, то нехай ще пару трійку танків Леопард 2 підкине.
  • Сергій Коркмен edb2d5c2
    tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
    Знищення структурної одиниці командно-вимірювального комплексу «Фазан МТС» в н\п Селятіно-2 (Московська обл. РФ)* було тестовим випробуванням ракети Precision Strike ( PrSM, Lockheed Martin ). Ракета сумісна з системами HIMARS и M270.

    Перспективна ракета PrSM для HIMARS зможе уражати кораблі - Мілітарний (mil.in.ua)

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