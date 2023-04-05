Мати просила впустити тіло воїна, - віряни ПЦУ лише після сутички змогли зайти в храм Московського патріархату на Буковині. ВIДЕО

У селі Задубрівка Чернівецької області матір полеглого воїна Івана Назарія під час похорон просила священника Московського патріархату дозволити внести труну до храму, але їй не дозволили це зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віряни Православної церкви України зайшли у церкву після сутички.

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Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла Суспільному, що вперше за 4 роки змогли потрапити до церкви - до цього молилися на дворі.

"Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою", - розповідає Сидора.

Група людей змогла зайти через бічні двері храму. "Чули, що люди тут давно хочуть української церкви. Ми бачили, як вони випровадили московських священників. Ніхто їх не бив та не штовхав", - каже Тетяна, яка була свідком події.

Олександр Сергієнко повідомив журналістам, що у церкві їх зустріли три чоловіки та священник.

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"Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину", - розповідає чоловік.

За його словами, з будівлі храму також зняли табличку з написом, що церква у підпорядкуванні УПЦ.

На фейсбук-сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП стверджують, що відспівування надворі мало відбуватися за взаємної згодою сторін. Храм нібито "штурмували" "люди в балаклавах. Повідомляється також, що настоятеля храму Віталія госпіталізували.