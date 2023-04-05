У Кремля проблеми з "військовою силою", але нової хвилі мобілізації він боїться, - CNN

Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Про це з посиланням на західних чиновників пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"(Росія. - Ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні. - Ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією. Як вони це зроблять, наразі незрозуміло", - йдеться в публікації.

На думку співрозмовників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

Читайте: Росіяни можуть "мобілізувати" студентів окупованого Маріуполя, - міськрада

"Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації. - Ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу", - йдеться в публікації.