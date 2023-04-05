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НАТО почне працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України, - Столтенберг

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НАТО почне працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України, - Столтенберг
НАТО почне працювати над програмою багаторічної підтримки України.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми домовилися почати працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України", – сказав він.

Столтенберг назвав це чіткою демонстрацією того, що підтримка насправді триватиме довго та матиме на меті гарантувати, що Україна зможе захиститися від подальших агресій з боку Росії.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Турція -- в неі внутрішніи конфлікт -- курди 20 млн і зовнішні -- Кіпр ГРЕЦІЯ -- зараз Сірія-- але це нікого не хвилювало -- не дивлячись шо там корупція више криші -- захотіли і взяли .
  • Федя Рашпиль caa0829f
    тобто воюйте ск зможете самі... нахрена нам ваш гіморой ..
  • Светлана Круп
    Тобто Орбанська Угорщина для НАТО - норма, автократія Турція (фактично - диктатура) - норма, а Україна - "рилом не вийшла"?
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