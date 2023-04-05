Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському-зраднику, який "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області працевлаштувався до чергової частини окупаційної міліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

"На початку червня 2022 року окупаційна адміністрація призначила фігуранта інспектором у чергову частину, а згодом — оперативним черговим. Під час своїх чергувань він особисто документально оформлював затримання місцевих мешканців, яких доставляли у відділок військові рф. Чоловік знімав у затриманих українців відбитки пальців, після чого долю затриманих вирішували вже окупанти. За роботу на ворога кожного місяця він отримував 45 тисяч російських рублів", - ідеться в повідомленні.

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Після звільнення Збройними силами України Куп’янського району фігурант хотів втекти разом з окупантами до росії, проте це йому зробити не вдалося. Він почав переховуватися і був затриманий працівниками ДБР.

Нині фігурант перебуває за ґратами. Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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