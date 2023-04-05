Україна буде безкомпромісною у питанні членства в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконує, що Україна не підтримуватиме компроміси на шляху до членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві.

"Я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного.

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