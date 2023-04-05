Російська армійська корупція діє на трьох рівнях і допомагає Україні перемогти, - Стратком ЗСУ
У телеграм-каналі Страткому ЗСУ нагадують, що в 2022 році Росія виділила на військові витрати $61,7 млрд, а за місяць до широкомасштабного вторгнення міністр оборони Шойгу звітував про успішне переозброєння армії, що сягнуло 70%, передає Цензор.НЕТ.
"З перших днів вторгнення світу стало очевидно, що російська військова машина далеко не заїде. Її зсередини сточила корупція. А те, що ще не зогнило, те допалить український національний спротив. Коли російський бліцкріг захлинувся у своїй крові, аналітики почали розбиратися в складових провалу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська армійська корупція має принаймні три рівні: індивідуальний (має забезпечити прожитковий мінімум військовослужбовцю, який краде все довкола себе), інституційний (набір позастатутних правил і стосунків, що регулюють життя російських офіцерів та командування) та політичний (вершина харчового корупційного ланцюга, в якому одне одного підтримують уряд, міністерство оборони і вся вертикаль влади, що цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства).
Виявилося, що армія РФ не має палива, розконсервовані радянські зразки техніки здебільшого можуть лише стояти на постаментах, новітні розробки є в одиничних екземплярах або взагалі не працюють.
"Наприклад, 2012 року російська військова компанія отримала близько 26 мільйонів доларів на розробку авіаційного комплексу для перехоплення нестратегічних ракет. Та виявилося, що деякі з підставних компаній узагалі були зареєстровані за адресами громадських вбиралень у Самарській області.
Виявилося, що чимало бронежилетів російських військовослужбовців зроблені з картону, а броня, навішена на їхні танки, насправді зроблена з лотків для яєць.
І до всього – тендери на харчування роками віддавали Пригожину, який і ПВК "Вагнер" відправив на забій, і поставив на фронт консерви, термін придатності яких сплив сім років тому", - зауважують у Страткомі.
Там припускають, що ті російські військовослужбовці, яких не дістануть Збройні сили України, загинуть, зокрема від наслідків російської корупції: отруяться простроченим сухпайком, замерзнуть у поганій зимовій формі тощо.