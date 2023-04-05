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Членство України в НАТО автоматично не вирішить її проблему, - глава МЗС Чехії Ліпавський

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Членство України в НАТО автоматично не вирішить її проблему, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підтвердив підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі, додавши, що сам по собі цей факт не вирішить її проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми, безумовно, підтримуємо прагнення України стати членом НАТО. Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський.

Глава МЗС додав, що зараз країни-члени НАТО повинні більше зосередитися на збільшенні допомоги Києву, зокрема через збільшення фонду фінансування військової техніки та нелетального обладнання.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко 4e782f57
    І він теж натякає на єрмака і Оман. Схоже всі знають.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    чешський мудозвон.Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський. тоді для чого і для вирішення яких проблем прийняли Фінляндіюі Швецію в НАТО.ЯКЩО ЦЕ НЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ .,тоді чому ж натівські бл,,,ді не візьмете Україну і її народ в НАТО.щоб в України було менше проблем ???
  • otosh
    Та скажи вже правду: ми ,чехи й інші члени, серемося від того, що, коли Україна буде в НАТО, то нам теж прийдеться воювати з кацапами і гинути. А так ми Україні будемо допомогати , нехай українці захищають нас ціною власного життя.
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