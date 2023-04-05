Членство України в НАТО автоматично не вирішить її проблему, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підтвердив підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі, додавши, що сам по собі цей факт не вирішить її проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми, безумовно, підтримуємо прагнення України стати членом НАТО. Але це не є чимось, що автоматично вирішить проблему України", - сказав Ліпавський.

Глава МЗС додав, що зараз країни-члени НАТО повинні більше зосередитися на збільшенні допомоги Києву, зокрема через збільшення фонду фінансування військової техніки та нелетального обладнання.

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