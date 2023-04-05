Новини

Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда

1 84525
Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда
Польща та Україна працюють над новим договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Віримо, що найближчим часом ми зможемо укласти такий договір між нашими державами. І цим політичним актом будувати нову главу між нашими країнами", - наголосив Дуда.

За його словами, кордон між Україною та Польщею має бути лише в політичному та географічному розуміннях, звичайні поляки та українці не повинні відчувати перешкод через нього у своєму житті.

"Ми віримо в те, що Україна буде в Євросоюзі. Хочемо, щоб звичайні поляки та українці не відчували того кордону, який є між нами, щоб цей кордон не був перешкодою між нами, щоб він не заважав отриманню роботи, пошуку роботи, освіти чи науки", - відзначив польский президент.

Читайте також: Дуда про саміт НАТО: Сподіваємось отримати додаткові гарантії безпеки для України

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    а чого ти за всіх вирішуєш? вважаєш, всі хочуть жити в Речі Посполитій?
  • Алекс Мышкевич
    всім рашиським ботам-вилупкам січня 2023 року випуску - Bohdanov Dmytro 5******* та Светлана Конь ec23328a

    Річ Посполи́та (пол. Rzeczpospolita, лит. Žečpospolita, біл. Рэч Паспалі́тая, ст.-укр. Рѣчъ Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського.

    в Нарьян-Марській середній школі цьому не вчать
  • Super Gut
    Дебіл кончений, скільки ти будеш поширювати лайно польських шовіністів! Україна у рп - була галімою колонією з якою ніхто не рахувався. Чи тобі нагадати 1648-й рік?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини