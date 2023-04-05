Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда

Польща та Україна працюють над новим договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Віримо, що найближчим часом ми зможемо укласти такий договір між нашими державами. І цим політичним актом будувати нову главу між нашими країнами", - наголосив Дуда.

За його словами, кордон між Україною та Польщею має бути лише в політичному та географічному розуміннях, звичайні поляки та українці не повинні відчувати перешкод через нього у своєму житті.

"Ми віримо в те, що Україна буде в Євросоюзі. Хочемо, щоб звичайні поляки та українці не відчували того кордону, який є між нами, щоб цей кордон не був перешкодою між нами, щоб він не заважав отриманню роботи, пошуку роботи, освіти чи науки", - відзначив польский президент.

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