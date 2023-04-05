На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє в телеграмі.

Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курирує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.

Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

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Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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