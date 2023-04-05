На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє в телеграмі.
Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.
За даними слідства, саме він курирує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.
Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.
Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.
Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.
Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.