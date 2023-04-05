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На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії. ФОТОрепортаж

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На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє в телеграмі.

Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курирує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.

Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

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Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 01
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 02
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 03
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 04
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 05

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    озброєнна бухгалтерія то нічний жах Гетьманцева)))
  • Прощай немытая раССея
    А Гетьманцев, типа, не знал?....
  • walshebneg
    десятий.
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