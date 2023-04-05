Путін заявив послу США, що він розпочав повномасштабну війну через підтримку Вашингтоном України у 2014 році

Диктатор Росії Володимир Путін заявив новому послу США в Москві Лінн Трейсі, що повномасштабну війну в Україні спричинила підтримка Вашингтоном протестувальників на Майдані у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Шановна пані посол, я не хочу порушувати благодатну атмосферу вручення вірчих грамот і знаю, що ви можете не погодитися зі мною, але я не можу не сказати, що використання Сполученими Штатами таких інструментів у своїй зовнішній політиці, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка в цьому відношенні Державним департаментом державного перевороту в Києві в 2014 році в кінцевому підсумку призвели до нинішньої української кризи", - сказав Путін Трейсі, приймаючи її вірчі грамоти.

Також він вказав, що це дії США нібито "додатково негативно вплинули на деградацію російсько-американських відносин".

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Також Путін заявив, що шкодує через погіршення відносин між ЄС і Москвою.

"Ми бачимо причину цього в тому, що, залишивши осторонь свою основну початкову місію та функцію розвитку економічного співробітництва та інтеграції на європейському континенті, ЄС ініціював геополітичне протистояння з Росією", – додав він.