Ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародної авіаційної коаліції для забезпечення України сучасними винищувачами.
Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації, сучасної. Польські брати нас у цьому розуміють", - сказав Зеленський.