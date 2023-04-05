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Україна для контрнаступу готує 40 тисяч добровольців, - Reuters

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Україна для контрнаступу готує 40 тисяч добровольців, - Reuters
В Україні 40 тисяч добровольців готують, щоб підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, чиє відомство займається набором, до підрозділів входитимуть чоловіки та жінки, колишні військові та правоохоронці, а також люди без бойового досвіду.

Він повідомив, що на підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вісім бригад "Гвардії наступу" готові до штурмів, набір продовжено, щоб були резерви, - Клименко

Значна кампанія з розміщенням реклами в соціальних мережах та на білбордах залучила охочих приєднатися до добровільних загонів. Нові штурмові бригади мають гучні назви: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" тощо. Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ, як і інші підрозділи, наприклад полк "Азов".

Бригадою "Сталевий кордон" командує Валерій Падитель, який очолював українських прикордонників під час оборони нині окупованого Маріуполя та потрапив у полон. Його звільнили у вересні минулого року під час обміну полоненими.

"Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових порядків", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    одне єдине питання до ОП-ЗЕ
    а чому гвардію наступу кількісттю 40 тисяч, які підуть підсилювати ЗСУ підпорядкували МВС???
    а не краще сформувати цю гвардію з тих трутнів що з жезлами гріють сраки в автівках, а ці 40 тис відправити на реальне підсилення під керівництвом ЗСУ???
    бо враження, що ця гвардія може виконати роль беркуту на наступних виборах
    а як по другому пояснити???
    МВС маючи 250000 рил, недаючи вільно жити роботягам-водіям пресуючи пенсіонерів за торгівлю петрушкою, отримує ще 40000
    а в ЗСУ тцкашники, які до речі теж не воюють нікуя, ловлять всіх кривих глухих горбатих не грошовитих, бо, млять, не вистачає людей
    як це, ****, зрозуміти???
  • Эвген Камс
    Він то може й несе та звідки ти знаєш скільки набрали і звідки цифра 1,5 тис?

    Мабуть ******* російським іпсо....
  • Эвген Камс
    Та написано ж 40 тис для підсилення регулярної армії, а не всього 40.
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