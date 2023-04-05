Україна для контрнаступу готує 40 тисяч добровольців, - Reuters
Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, чиє відомство займається набором, до підрозділів входитимуть чоловіки та жінки, колишні військові та правоохоронці, а також люди без бойового досвіду.
Він повідомив, що на підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два.
Значна кампанія з розміщенням реклами в соціальних мережах та на білбордах залучила охочих приєднатися до добровільних загонів. Нові штурмові бригади мають гучні назви: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" тощо. Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ, як і інші підрозділи, наприклад полк "Азов".
Бригадою "Сталевий кордон" командує Валерій Падитель, який очолював українських прикордонників під час оборони нині окупованого Маріуполя та потрапив у полон. Його звільнили у вересні минулого року під час обміну полоненими.
"Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових порядків", - розповів він.