Час для переговорів з РФ настане, коли Україна матиме найсильнішу позицію на полі бою, - Держдеп

Лише Україна може диктувати умови на переговорах про закінчення війни, а США з партнерами допомагають Україні захищатися, щоб мати найсильнішу позицію на полі бою і на переговорах.

Про це у коментарі Суспільному сказала представниця Держдепу Андреа Калан, інформує Цензор.НЕТ.

"США хочуть, наші партнери НАТО хочуть, щоб Україна могла захищати свою територію успішно. Коли Україна має гарну позицію на полі бою, тоді настане час для переговорів і Україна зможе диктувати свої умови", - вважає вона.

Відповідаючи на питання про постачання Україні літаків F16 Калан зазначила, що США з партнерами працюють над тим, щоб надати допомогу, яку "можна передати Україні зараз, щоб Україна могла зайняти хорошу, сильну позицію на полі бою".

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Вона нагадала про новий пакет військової допомоги США Україні.

"Ми зараз фокусуємося на тому, чим можна допомогти Україні зараз. Не лише захищати свою територію, але і готуватися до контрнаступу, щоб Україна змогла звільнити свої території. Ми дивимося на те, що можемо передати, бо ми бачимо, що напевно буде новий наступ з боку РФ. І потрібно, щоб Україна була готова саме зараз боротися з російською агресією", - сказала представниця Держдепу.