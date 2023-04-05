У Варшаві підписано угоди про постачання польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України, - Зеленський

Між Україною і Польщею в рамках робочого візиту президента Володимира Зеленського до Варшави підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки, а також про співпрацю у сфері відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури.

"Узгоджено новий і дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, підписано документ про постачання польських БТР "Росомак", самохідних мінометів "Рак", систем протиповітряної оборони "Перун", винищувачів типу "МІГ" та іншого озброєння.

Українська делегація, як повідомив Зеленський, також обговорила з польською стороною створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів.

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"Незважаючи на все, оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Є дуже предметні домовленості", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили різноманітні економічні та інфраструктурні питання, розвиток та відновлення України.

У цьому контексті президент України повідомив про підписання з Польщею окремого документа про співпрацю у відновленні України, який, за його словами, допомагатиме розвитку обох країн.

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