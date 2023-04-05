Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким вони знайшли вихід з проблеми експорту українського зерна до Польщі.

Про це поаідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав Зеленський

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на зерено через шкоду місцевим фермерам. Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.

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