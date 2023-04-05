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Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський

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Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким вони знайшли вихід з проблеми експорту українського зерна до Польщі.

Про це поаідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав Зеленський

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на зерено через шкоду місцевим фермерам. Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Борис Дородный b39ee959
    Бросовые цены, демпинг--- это причина. Зерно по классу схожее, это не стеклянистая, твердая, что идёт на макароны и багеты. Польское зерно не сильно идёт на экспорт и так. А тут наше пришло и дешевле. Местный рынок и схватил, и рабсила наша тоже, не в профсоюзе, зарплаты таким малые выдают, но завыли фермеры. Это рынок.
  • скаут
    Наше буде гнити
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