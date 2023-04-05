МОК надаватиме допомогу українським спортсменам і федераціям, готовим брати участь у змаганнях разом з росіянами та білорусами

Міжнародний олімпійський комітет надаватиме допомогу тим федераціям, яких Україна позбавлятиме статусу "національних" через відмову бойкотувати змагання, де представлені спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОК.

В організації вважають, що вказане рішення уряду "викликає серйозні питання щодо автономії українського спорту", "зашкодить лише українським спортсменам" і ніяк не вплине на війну..

"Якщо це буде реалізовано, спортсмени, які хочуть змагатися і втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК", - підкреслюють в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія називає дискримінаційними умови участі російських спортсменів у Олімпійських іграх

Зазначається, що деякі українські спортсмени, зокрема тенісисти, уже заявили, що виступають проти будь-яких бойкотів.

"Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, як майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту. Зараз у світі тривають 70 збройних конфліктів, війн або криз, включаючи ситуації на Близькому Сході, на Африканському Розі та Південному Кавказі. НОК у регіонах, які постраждали від цих збройних конфліктів і війн, дотримуються принципів Олімпійської хартії. Вони не вимагають виключення спортсменів з іншої сторони у збройному конфлікті чи війні, і вони дозволяють своїм спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях без обмежень", - вказують у МОК, наводячи приклад Ємену.

Зауважується, що МОК взяв до відома рішення уряду України та заяву міністерств і високопоставлених представників "колективної групи країн", оприлюднену 20 лютого, втім вважає, що його рішення допускати білоруських та російських спортсменів під нейтральним прапором відповідає документові.

Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни, виступатимуть під нейтральним прапором та лише в індивідуальних змаганнях.

30 березня Кабмін прийняв рішення, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть атлети з Росії та Білорусі.

Також читайте: Третина російських спортсменів - військові. РФ не можна допускати на Олімпіаду, - Кличко