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Найбільша проблема української вищої освіти пов’язана з формуванням толерантності до корупції, - голова МОН Лісовий

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Найбільша проблема української вищої освіти пов’язана з формуванням толерантності до корупції, - голова МОН Лісовий
Формування толерантності до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти

Таку думку міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив під час заходу, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", - заявив Оксен Лісовий.

При цьому глава МОН вважає, що "справжня боротьба з корупцією відбувається тільки в освіті".

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"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна усунути лише за допомогою освіти, протягом всього освітнього процесу", - каже Лісовий.

Він вважає, що в рамках антикорупційної програми має бути впроваджена низка заходів задля подолання формування толерантності до корупції.

Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

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Топ коментарі

  • Люба Бусько
    Та у нас вона формується з дитячого садочка. І таки так це найбільша проблема.
  • Leon e9048d82
    діти навчаються на прикладі народного президента, який народ вибрав як найдостойнішого зі своїх лав

  • VinsenTuaVega
    Після введення зно корупції немає. Мій син сам поступив на держзамовлення, набравші 193 бала. Був ще вибір, куди саме поступати.

    А от я у свій час поступив на платне, бо бюджетні місця в основному були поділені.

    Нацбільша проблема у вищий освіті - це тотальне падіння якості випускників, в зв'язку з тим, що працює правило - якщо платить за навчання - навіщо його виганяти.

    А така логіка інших студентів робить лінивими, знають, що не виганять.

    А це все затягує. Якщо людина так на розслобоне провчилася рік, то і інші 5 років вже по накатаній так вчиться.
    А потім такий спеціаліст виходить.
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