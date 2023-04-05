Українські військові взяли участь в навчальному курсі НАТО про військово-цивільне співробітництво, - Генштаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Фейсбуці.
"Упродовж двох тижнів учасники курсу вдосконалювали свої навички у сфері цивільно-військового співробітництва, а саме за напрямком: планування заходів цивільно-військового співробітництва, оцінки стану цивільного середовища, проведення перемовин, координації надання гуманітарної допомоги, а також налагодженні ефективної цивільно-військової взаємодії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заняття відбулися на базі Центру підготовки до іноземних місій у польському місті Кельце. Підготовку проводили військові інструктори та представники міжнародних організацій, зокрема, з Греції, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Канади та США. Заразом у навчаннях взяли участь офіцери CIMIC з Чехії, Іспанії, Німеччини, США, України та Польщі. Метою навчання була підготовка офіцерів цивільно-військового співробітництва до виконання завдань у рамках міжнародних миротворчих та військових операцій, а також обмін досвідом учасників з різних країн світу.