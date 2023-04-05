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Білий дім спростував заяви Путіна про причетність Заходу до терактів в РФ

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Білий дім спростував заяви Путіна про причетність Заходу до терактів в РФ
США разом із союзниками та партнерами не забезпечують Україну можливостями і не спонукають її завдавати ударів поза своєю територією.

Так прокоментував чергові звинувачення Кремля координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не надаємо можливостей та не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України",- підкреслив Кірбі.

Водночас він підтвердив, що з перших днів російської агресії проти України США забезпечують ЗСУ розвідувальною та інформаційною підтримкою. Він пояснив, що це робиться для того, "щоби вони могли краще оборонятися, проводити операції та надалі відвоювати території", загарбані Росією з 2014 року.

Представник Білого дому підкреслив, що підтримка з боку СШАспрямована на те, щоби допомогти Україні захистити себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та окупованих територіях України

Як повідомлялося, Путін заявив без наведення жодних доказів, що західні спецслужби причетниі до терактів, здійснених на території РФ та окупованій частині України.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Знайшли перед ким виправдовуватись. Перед який який *****.
  • Ігорь Пономарьов
    Невже США так з Бен Ладеном спілкувались?
  • Vitalius Ivanovus dc469830
    А еще запад причетний до того, что у путина не стоит питун.

    Инфа сотка.
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