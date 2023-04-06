Протягом 5 квітня росіяни обстріляли 17 прикордонних громад - зафіксовано 229 "прильотів", - Сумська ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.
Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.
Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.
Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів – 56 прильотів".