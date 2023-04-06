Протягом 5 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів скупчення ворога, 2 пункти управління, 2 склади, 2 позиції ППО та 4 станції РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 5 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів... Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління та станцію РЕБ, - Генштаб